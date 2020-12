Nokia 4.3 w drodze. Są schematy CAD smartfona HMD Global

Nokia 4.3 to jeden z nadchodzących smartfonów HMD Global. W sieci pojawiły się schematy CAD modelu. Zobaczmy, co zaoferuje telefon Nokia 4.3.

Nokia 4.3 to jeden z kilku nowych smartfonów, które szykuje HMD Global. Mamy okazję zobaczyć, jak ma wyglądać to urządzenie. Serwis źródłowy uzyskał dostęp do designu i opublikował schematy CAD telefonu z fabryk. Zobaczmy sobie to urządzenie.

Z przodu Nokia 4.3 będzie podobna do poprzednika. Ponownie pojawi się ekran ze wcięciem w postaci łezki dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala, a rozdzielczość to zapewne HD+. Z tyłu obudowy pojawi się dodatkowy, trzeci obiektyw. Natomiast dioda doświetlającą została przeniesiona poza wyspę. Widać także klasyczne złącze słuchawkowe, USB C i czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach. Opublikowane schematy CAD widzicie poniżej.

Specyfikacja techniczna modelu Nokia 4.3 na razie tajemnicą

Na razie nie wiadomo, co dokładnie ma zaoferować Nokia 4.3 pod kątem wyposażenia. Specyfikacja techniczna tego smartfona HMD Global na razie jest tajemnicą. Będzie trochę niższa względem modelu 5.4, o którym wiadomo już całkiem sporo. Premiery spodziewajmy się w przyszłym kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło