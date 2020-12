Galaxy A52 5G na renderach. Samsung stworzył ciekawego średniaka

Samsung Galaxy A52 5G to nowy smartfon Koreańczyków, który już pojawiał się w przeciekach. Mamy okazję zobaczyć rendery, które przygotował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Pojawiła się też częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie okiem na model Samsung Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy A52 5G ma 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. To wyświetlacz typu Infinity-O z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Z tyłu widzimy aparat fotograficzny na większej wyspie. Umieszczono tu cztery obiektywy, ale na razie nie wiemy, jakie połączenie sensorów wykorzystał producent. To wyjaśni się z czasem. Znamy też dokładne wymiary. To 159,9 x 75,1 x 8,4 mm.

Wiemy, że Samsung Galaxy A52 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 750G wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11, a więc już z autorską nakładką One UI 3.0. Kompletna specyfikacja techniczna tego smartfona nie jest jeszcze znana. Dane techniczne modelu, które wyciekły dotychczas do sieci, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy A52 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G z GPU Adreno 619

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Android 11 z One UI 3.0

źródło