Honor V40 powstaje pod nazwą YORK. Smartfon dostanie SoC MediaTek

Honor V40 to nadchodzący smartfon chińskiej marki, która została wydzielona przez Huawei, a teraz ma nowego właściciela. Dowiadujemy się, że telefon powstaje pod nazwą kodową YORK. Ponadto wiemy, że specyfikacja techniczna obejmie procesor firmy MediaTek.

Honor V40 prawdopodobnie dostanie SoC firmy MediaTek dla flagowców. Tak więc powinien to być procesor Dimensity 1000+, czyli MT6893. Nie ma co do tego jednak pewności. Kryptonim tego modelu w nomenklaturze producenta to YOK-AN10.

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Honor V40 nie jest znana

O smartfonie Honor V40 na razie nie wiemy zbyt wiele. Wiadomo, że telefon otrzyma modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Spodziewajmy się także konkretnego aparatu fotograficznego z dużymi możliwościami z zakresu zoomu. Kamera poprzednika jest naprawdę dobra i uzyskała wysoką ocenę w DxOMark Mobile. Premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2021 roku. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Specyfikacja techniczna urządzenia z pewnością wycieknie jeszcze przed planowanym debiutem.

