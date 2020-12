Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon marki Samsung na 2021 rok. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Co zaoferuje Samsung Galaxy Z Fold 3?

Samsung Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon Koreańczyków, który już pojawiał się w plotkach. Zobaczmy go dopiero w 2021 roku. Tymczasem do sieci już teraz wyciekła częściowa specyfikacja techniczna tego modelu. Zobaczmy więc, czego mamy się spodziewać.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ma dostać główny, składany ekran o przekątnej 7 cali. Będzie to panel LPTO, który ma prezentować obraz z odświeżaniem w 120 Hz. Co bardzo ważne, telefon będzie pozwalał na pracę z użyciem piórka S Pen. Tego typu plotki pojawiały się już wcześniej i wiążą się z końcem serii Note, która ma zostać uśmiercona. Co ciekawe, zewnętrzny ekran ma być mniejszy i jego przekątna wyniesie 4 cale. W tegorocznym modelu było 6,2 cala.

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 na razie tajemnicą

Częściowa specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy Z Fold 3, która wyciekła do sieci na łamach koreańskich mediów, na razie dotyczy tylko ekranów. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

