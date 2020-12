Mi 11 Pro to model Xiaomi, którego cena będzie wysoka. W sieci pojawiły się plotki na ten temat. Zobaczmy, ile trzeba będzie zapłacić za Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro doczekał się już wielu przecieków. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą, ale i te informacje w końcu się także pojawiły. Smartfon nie będzie tani. Choć w przypadku serii 10T kwoty były naprawdę atrakcyjne. Tak w przypadku najnowszych modeli z procesorem Snapdragon 888 tak już nie będzie. Czeka nas powrót do cen modeli 10.

Plotki mówią o tym, że cena Xiaomi Mi 11 Pro wyniesie w Chinach od 5299 do 5499 juanów. To daje nam około 2980-3090 złotych. W przypadku tańszego modelu cena ma być niższa i zawierać się w przedziale 3999-4499 juanów. To około 2250-2530 złotych.

Polska cena Xiaomi Mi 11 Pro będzie jeszcze wyższa

Tegoroczne flagowce firmy z zimy debiutowały w Polsce w wysokich cenach. Jeśli chińska cena Xiaomi Mi 11 Pro się potwierdzi, to w kraju spodziewajmy się kwoty powyżej 4 tysięcy złotych, co warto mieć na uwadze. Wiemy, że producent planuje premierę jeszcze na koniec tego miesiąca. Dokładny termin na razie jest tajemnicą.

źródło