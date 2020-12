Redmi K40 Pro to flagowiec submarki Xiaomi, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiery spodziewamy się w przyszłym kwartale. Lu Weibing postanowił uchylić rąbka tajemnic na temat tego smartfona. Przekazał na łamach społecznościówki Weibo, że powinniśmy spodziewać się procesora Snapdragon 888.

Wiemy, że Snapdragon 888 najpierw trafi do Mi 11. Będzie to pierwszy flagowiec na rynku z nowym SoC, co już potwierdzono. Lu Weibing przy okazji zabrał głos w sprawie nowej platformy Qualcomma i potwierdził, że Redmi K40 Pro też otrzyma ten chip. Co ważne, telefon ma być w pierwszej fali flagowców z tym układem. To oznacza, że premiera jest blisko.

Redmi K40 Pro z SoC Snapdragon 888 w pierwszym kwartale

Pierwsza fala smartfonów z układem Snapdragon 888 pojawi się w pierwszym kwartale 2021 roku. Wtedy spodziewajmy się premiery Redmi K40 Pro. Dokładna specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest znana. Wiadomo tylko tyle, że otrzyma ekran OLED bez wcięć. Natomiast tylny aparat fotograficzny ma dostać główny sensor 108 MP.

źródło