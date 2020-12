One UI 3.0 na systemie Android 11 wkrótce będzie udostępniane. W sieci pojawił się harmonogram aktualizacji. Zobaczmy, kto i kiedy dostanie One UI 3.0.

One UI 3.0 to aktualizacja oparta na systemie Android 11, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Jednak Samsung wkrótce sfinalizuje nad nią prace i zacznie ją udostępniać. W sieci dostrzeżono harmonogram. Co prawda dotyczy on egipskiego oddziału producenta. Jednak pewnie w Europie będą to przybliżone terminy. Widzicie je poniżej.

One UI 3.0/Android 11 – harmonogram aktualizacji

Grudzień 2020

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20

Styczeń 2021

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Luty 2021

Samsung Galaxy Fold

Marzec 2021

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M30S

Samsung Galaxy M21

Kwiecień 2021

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy M51

Maj 2021

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21S

Czerwiec 2021

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy M11

Lipiec 2021

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy A30

Sierpień 2021

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy A 10.1

Samsung Galaxy A30S

Samsung Galaxy A20S

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A10S

Samsung Galaxy A10

Wrzesień 2021

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

Aktualizacja do systemu Android 11 z nakładką One UI 3.0 najpierw trafi na flagowce z pierwszej połowy tego roku. Nastąpi to jeszcze w grudniu. W styczniu uaktualnienie trafi na pozostałe modele z wyższej półki cenowej z tego i zeszłego roku. Potem będzie sukcesywnie wdrażane na kolejne urządzenia.

źródło