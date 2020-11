Redmi Note 9T pod pewnym względem może być rozczarowaniem

Redmi Note 9T to smartfon, który Xiaomi wkrótce wprowadzi do oferty. Za nami chińska premiera trzech modeli. Jeden z tych telefonów zostanie przebrandowany i będzie bohaterem tego artykułu. Wszystko wskazuje na to, że padło na najtańsze urządzenie, czyli wariant ze Snapdragonem 662 i modemem 4G, co może stanowić pewne rozczarowanie.

Jeśli tak będzie, to Redmi Note 9T otrzyma 6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy 4 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Pojemna za to będzie bateria, bo jest to akumulator 6000 mAh. Jednak mogą też pojawić się pewne zmiany, które obejmą aparat fotograficzny.

Redmi Note 9T może dostać dodatkowy obiektyw i łącznie z tyłu otrzymać cztery. Mówi się, że będzie to główny sensor 48 MP, obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP oraz dwie kamerki 2 MP do zdjęć makro, a druga to czujnik głębi. Na więcej informacji trzeba poczekać. Znana specyfikacja techniczna Redmi Note 9T widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 9T – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z MIUI 12

