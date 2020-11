OnePlus 9 Pro doczekał się dużego przecieku. Kilka dni temu pojawiły się oficjalne rendery flagowca na 2021 roku. Czy jednak rzeczywiście telefon będzie wyglądał dokładnie tak? Niekoniecznie i głos w tej sprawie zabrał Pete Lau, który umieścił na Twitterze krótką wypowiedź sugerującą, że można spodziewać się jednak czegoś innego.

Wypowiedź, którą udostępnił Pete Lau sugeruje, że po modelu OnePlus 9 Pro powinniśmy oczekiwać czegoś odmiennego. Pamiętajmy, że rendery opublikowane przez Steve’a Hemmerstoffera bazują na jednym z prototypów flagowca. W rzeczywistości na tym etapie firma może mieć ich kilka.

Pete Lau nie komentuje, kiedy pojawi się OnePlus 9 Pro

W rzeczywistości finalny OnePlus 9 Pro może być bardzo podobny do tego, co zobaczyliśmy na renderach Onleaks. Zmiany mogą być tylko kosmetyczne. Pete Lau nie udzielił żadnych innych informacji. Wiemy jednak, co sugerują plotki, że premiera ma być przyspieszona. Powinna odbyć się już w marcu. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana.

