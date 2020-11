Moto E7 to nowy, tani smartfon marki Motorola. Cena jest niska, a specyfikacja techniczna obejmuje aparat 48 MP. Zobaczmy, co oferuje model Moto E7.

Moto E7 to smartfon marki Motorola, który był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera. Cena w Polsce została ustalona na poziomie zaledwie 549 złotych. Będzie go można kupić w trzech kolorach obudowy. Zobaczmy, co oferuje specyfikacja techniczna telefonu Motorola Moto E7.

Motorola Moto E7 ma główny aparat fotograficzny z sensorem 48 MP i dodatkowy obiektyw dla zdjęć makro. Wyświetlacz to 6,5-calowy ekran Max Vision o rozdzielczości HD+. Procesor to 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio G25, który wspomagany jest przez 2 GB pamięci RAM. Smartfon ma 32 GB miejsca na dane i można je rozszerzyć z użyciem karty microSD o pojemności do 512 GB.

Moto E7 ma także baterię o pojemności 4000 mAh z obsługą ładowarki o mocy 10 W. Ładowanie odbywa się poprzez USB C. Przednia kamerka do selfie ma matrycę 5 MP. NFC tu nie znajdziemy. Dane techniczne smartfona widzicie poniżej.

Motorola Moto E7 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran Max Vision o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G25

2 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 5 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 48 MP f/1.7 + 2 MP f/2.4

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi b/g/n/ (tylko 2,4 GHz)

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE kat. 4

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

źródło: komunikat prasowy