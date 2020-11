Redmi K40 Pro to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Teraz dowiadujemy się, że ma dostać udoskonalony ekran. Dokładne szczegóły nie zostały podane. Spodziewajmy się jednak, że będzie to wyświetlacz z odświeżaniem obrazu na poziomie co najmniej 120 Hz.

Redmi K40 Pro dostanie ekran wykonany w technologii OLED. Wiemy, że będzie to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Następnie mamy bardzo szybkie ładowanie baterii. Tu jednak szczegółów nie podano. Nie wiadomo, czy będzie to rozwiązanie podobne do tego z Xiaomi Mi 10 Ultra, które to jednak w praktyce okazało się być wolniejsze od deklaracji producenta.

Premiera Redmi K40 Pro w przyszłym kwartale

Wiemy, że Redmi K40 Pro ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2021 roku. Flagowiec submarki Xiaomi otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 875. Spodziewajmy się także ulepszonego aparatu fotograficznego. Kompletna specyfikacja telefonu nie jest jednak na razie znana. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

