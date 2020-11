Galaxy Note 30 to seria smartfonów z S Pen, które mamy zobaczyć w 2021 roku. Tymczasem prace się nie odbywają. Samsung Galaxy Note 30 jednak się nie pojawi?

Samsung Galaxy Note 30 to seria smartfonów koreańskiej marki, która powinna pojawić się w okolicy lata 2021 roku. To oznacza, że już teraz powinny być prowadzone jakieś prace nad tymi telefonami. Wszak proces ten jest dosyć czasochłonny i trwa miesiącami. Tymczasem dowiadujemy, że nic nie wskazuje na to, aby coś takiego się odbywało.

Lekaer Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu Koreańczyków, uważa, że nic obecnie nie wskazuje na prowadzenie prac nad serią Samsung Galaxy Note 30. Czyżby więc w ogóle się one rzeczywiście nie odbywały? Nie można tego wykluczyć. Producent może mieć inne plany.

Samsung Galaxy Note 30 może nie zadebiutować, ale S Pen nie przepadnie

Zacznijmy od tego, że plotki mówią o tym, że Galaxy S21 Ultra otrzyma ekran z obsługą piórka S Pen. Ma ono trafić także do składanego smartfona Z Fold 3. Tak więc może rzeczywiście nie będzie większego sensu, aby wprowadzać na rynek Galaxy Note 30. Czy tak się stanie, to przekonamy się dopiero z czasem.

