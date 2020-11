Galaxy A52 5G w teście. Jest częściowa specyfikacja modelu Samsung

Galaxy A52 5G to nowy średniak marki Samsung. Telefon dostrzeżono w Geekbench i tam pojawiła się częściowa specyfikacja. Co zaoferuje Samsung Galaxy A52 5G?

Samsung Galaxy A52 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy, co ten telefon ma do zaoferowania.

Samsung Galaxy A52 5G w Geekbench pojawił się pod nazwą SM-A526B. Wiemy, że ma 8-rdzeniowy procesor z GPU Adreno 619, a więc jest to Qualcomm Snapdragon 750G. SoC wspomagany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11. Oczywiście zapewne z autorską nakładką One UI 3.0.

Kompletna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A52 5G na razie tajemnicą

Niestety, więcej informacji o modelu Samsung Galaxy A52 5G nie jest na razie znanych. Geekbench ujawnia nam tylko szczegóły, które zostały wymienione wyżej. Ekran czy aparaty na razie są tajemnicą. Poprzednik spotkał się jednak z dobrym przyjęciem na rynku. Jego następca zapewne będzie miał na celu to kontynuować. Na więcej informacji trzeba na razie poczekać.

źródło