HarmonyOS beta to poglądowa wersja nowego oprogramowania Huawei, które po raz pierwszy zaprezentowano w 2019 roku. Do tej pory nie trafiło one na smartfony. Wiemy jednak, że Chińczycy mają takie plany i chcą rozpocząć proces przejścia w przyszłym roku. Zanim to jednak nastąpi, to czeka nas najpierw program pilotażowy.

Deweloperska wersja HarmonyOS beta ma zostać udostępniona w przyszłym miesiącu. Informację przekazano na łamach Weibo. Tam przekazano także prawdopodobny termin udostępnienia oprogramowania na pierwsze smartfony Huawei. Na razie nie wiadomo, ile potrwa program pilotażowy. Wiemy jednak, które urządzenia załapią się w pierwszej kolejności.

HarmonyOS beta najpierw na smartfony Huawei P40 i MatePada Pro

Wiemy, że HamonyOS beta zostanie w pierwszej kolejności udostępnione na te urządzenia, które mają już EMUI 11. Są to smartfony z serii Huawei P40 oraz tablet MatePad Pro. Niedawno w Chinach rozpoczęła się już aktualizacja do stabilnej wersji tej nakładki także na starsze urządzenia. W tym serie P40 i Mate 30. Na więcej informacji trzeba poczekać.

