Nokia Streaming Box 8000 to nowa przystawka 4K z systemem Android TV. Cena wydaje się być atrakcyjna. Zobaczmy, co oferuje Nokia Streaming Box 8000.

Nokia Streaming Box 8000 to nowa przystawka 4K, która pracuje pod kontrolą systemu Android TV. To urządzenie nie ma nic wspólnego z firmą HMD Global. Cena została ustalona w Europie na poziomie 100 euro. Tak więc jest wyższa w porównaniu do tańszych modeli Xiaomi Mi Box. Jest jednak lepiej wyposażona.

Przystawka 4K Nokia Streaming Box 8000 ma lepszy SoC od zazwyczaj montowanych w takich urządzeniach. To układ Amlogic S905X3 i całość pracuje pod kontrolą systemu Android TV w wersji 10. Następnie mamy szeroki zestaw złączy obejmujący HDMI, USB C, USB A oraz audio i Ethernet. Nie zabrakło też dwuzakresowego Wi-Fi oraz Bluetooth 4.2.

Nokia Streaming Box 8000 ma także dedykowany pilot zdalnego sterowania. Umieszczono tu przyciski uruchamiające YouTube’a, Netfliksa, Amazon Prime Video oraz Google Play. Sprzęt produkowany jest przez austriacką firmę Streamview, która nabyła prawa do logo Finów. Dane techniczne przystawki Nokia Streaming Box 8000 znajdziecie poniżej.

Przystawka 4K Nokia Streaming Box 8000 – specyfikacja techniczna

procesor Amlogic S905X3

dwuzakresowe Wi-Fi

Bluetooth 4.2

złącza HDMI, USB C, USB A oraz audio i Ethernet

Android TV 10 z Google Play

