Samsung Galaxy Z Flip 2 5G to składany smartfon, który zadebiutuje w 2021 roku. Telefon pojawiał się w przeciekach, a teraz dowiadujemy się, że sprzęt ma otrzymać ważne usprawnienie względem poprzednika. To głośniki stereo. Czego jeszcze mamy spodziewać się po tym modelu?

Samsung Galaxy Z Flip 2 5G ma być podobny do poprzednika. Sam zamysł pozostanie bez zmian. Będzie to składany smartfon z klapką. Jego specyfikacja techniczna nie jest jednak na razie znana. Co też wynika z faktu, że do debiutu jest sporo czasu. Dziś już wiemy, że urządzenie nie zostanie zaprezentowane wraz z serią S21.

Samsung Galaxy Z Flip 2 5G z premierą w drugim kwartale 2021 roku

Plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy Z Flip 2 5G ma zadebiutować dopiero w drugim kwartale 2021 roku. Najpierw mówiono o wiośnie, ale docelowo sprzęt ma zostać wprowadzony jeszcze później. Urządzenie ma otrzymać wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. W planach jest też większy ekranik, który znajdzie się na pleckach.

