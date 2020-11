Vivo X51 5G i Vivo Y70 debiutują w Polsce. Znamy ceny i na dobry start jest promocja. Jeśli kupicie to smartfony teraz, to otrzymacie ciekawe prezenty.

Vivo X51 5G oraz Vivo Y70 to dwa ze smartfonów chińskiej marki, która uruchamia sprzedaż telefonów w Polsce. Na dobry start została przygotowana promocja. Rzućmy jednak najpierw okiem na ceny. Cena pierwszego modelu to 2999 złotych. Drugi telefon kupicie za 1099 złotych.

Promocja na Vivo X51 5G i Y70 będzie obowiązywać od 3 do 15 listopada (lub wyczerpania zapasów magazynowych). Do pierwszego smartfona będą dodawane słuchawki TWS Neo. Możliwe to będzie po rejestracji na tej stronie. Natomiast drugi z telefonów można kupić ze słuchawkami Wireless Sport Earphone oraz etui. Dane techniczne obu modeli znajdziecie poniżej.

Vivo X51 5G – dane techniczne

6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

procesor Snapdragon 765G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 4315 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

181,5 g

Android 10

Vivo Y70 – dane techniczne

6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

procesor Snapdragon 665

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

źródło: komunikat prasowy