MIUI 13 to nowa nakładka Xiaomi. Prawdopodobnie nowe informacje na jej temat poznamy w tym tygodniu. Nie spodziewajmy się finalnego MIUI 13 w tym roku.

MIUI 13 zostało potwierdzone przez Xiaomi już kilka miesięcy temu. Niedawno wspominaliśmy, że nowa nakładka Chińczyków otrzyma przeprojektowany element odpowiedzialny za zasilanie. Teraz napływają do nas informacje, że w trakcie specjalnego wydarzenia dla deweloperów mogą zostać podane nowe szczegóły. Konferencja jest już blisko.

Xiaomi przygotowuje się do konferencji dla deweloperów, która odbędzie się w dniach 5-7 listopada. Będzie to wydarzenie dla twórców aplikacji i nie tylko. Będzie to dobry moment, aby ogłosić jakieś informacje o MIUI 13. Niestety, na szczegóły związane wieloma nowymi funkcjami, które z pewnością są w drodze, trochę sobie poczekamy.

Nakładka MIUI 13 nie zostanie wprowadzona przez Xiaomi w tym roku

Pamiętajmy, że MIUI 13 to oprogramowanie, na które poczekamy jeszcze ładnych kilka miesięcy. Oficjalna zapowiedź, gdzie poznamy gros nowych funkcji, odbędzie się pewnie dopiero wiosną 2021 roku. Potem rozpocznie się program pilotażowy beta. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej szczegółów, które być może poznamy w trakcie konferencji dla deweloperów.

