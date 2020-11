Xiaomi Mi 10 Ultra został okrzyknięty pierwszym smartfonem na świecie, którego bateria może być ładowana z użyciem ładowarki o mocy aż 120 W. Serwis Android Authority postanowił sprawdzić w praktyce, jak to w rzeczywistości się odbywa. Okazało się, że ładowanie baterii jest wolniejsze. I wcale niemało.

Testy wykazały, że ładowanie baterii w Xiaomi Mi 10 Ultra odbywa się z mocą około 80 W. Tak więc jest to dużo mniej od deklarowanych 120 W. Przeprowadzone próby pokazały, że po podłączeniu do gniazdka ładowarka zaczyna pobierać 92,3 W mocy, ale po chwili spada do 86,4 W. Natomiast moc z samej ładowarki to 80,1 W.

Xiaomi Mi 10 Ultra w rzeczywistości i także może pochwalić się jedną z najszybszych technologii do ładowania smartfonów na rynku. Podobnie jest w przypadku ładowania indukcyjnego. Tutaj producent deklaruje 50 W. Dane techniczne telefonu Xiaomi Mi 10 Ultra znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Ultra – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 20 + 12 MP + zoom 120x

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze triki dla komunikatora Messenger

źródło