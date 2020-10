Origin OS zastąpi Funtouch OS. Premiera z Vivo X60

Origin OS to nowa nakładka chińskiego giganta, która zastąpi tą dotychczasową o nazwie Funtouch OS. Będzie ona bazować na systemie Android 11 i spodziewamy się jej premiery wraz ze smartfonami Vivo X60. Firma już potwierdziła zmianę nazewnictwa. Kiedy więc ją zobaczymy?

Premiery Origin OS spodziewamy się wraz z serią Vivo X60. Dokładny termin debiutu tych telefonów nie jest jednak znany. Spodziewamy się ich jeszcze tej jesieni. Premiera może odbyć się w listopadzie lub w początkach grudnia.

Nakładka Origin OS najpierw na Vivo X60, a potem trafi na inne telefony

Vivo X60 będzie pierwszym smartfonem z nakładką Origin OS. Jednak starsze modele telefonów z Funtouch OS też ją dostaną. Nastąpi to w momencie otrzymania aktualizacji do systemu Android 11. Na razie nie wiemy, które z modeli planuje uaktualnić producent. Harmonogram powinien zostać jednak udostępniony w trakcie oficjalnej prezentacji oprogramowania lub po niej. Na więcej szczegółów trzeba jeszcze poczekać do czasu zapowiedzi.



źródło