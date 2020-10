Oppo K7x to nowy smartfon Chińczyków. Premiera jest blisko i wiemy, że dostanie SoC Dimensity 720G oraz modem 5G. Zobaczmy, co wiemy o telefonie Oppo K7x.

Oppo K7x to nadchodzący średniak chińskiej marki. Wiemy, że premiera odbędzie się dokładnie 4 listopada. Smartfon otrzyma procesor Dimensity 720G. To układ SoC marki MediaTek dla tańszych telefonów zapewniający wsparcie dla łączności z sieciami 5G. Co jeszcze wiemy na temat tego modelu?

Poniżej widzicie oficjalny teaser producenta, a jeszcze niżej zdjęcia Oppo K7x pochodzące ze strony chińskiego urzędu TENAA. Tam sprzęt był już certyfikowany, co jest normalne na niedługo przed debiutem. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu obrazu w 90 Hz. Pod obudową jest też bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania.

Kompletna specyfikacja techniczna Oppo K7x nie jest znana

Oppo K7x ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Są też dwie kamerki 2 MP oraz obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP. Przedni aparat ma sensor 16 MP. Więcej informacji o specyfikacji technicznej nie jest znanych. Na kolejne szczegóły trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło