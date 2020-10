MIUI 12 dostanie nowy multitasking. Xiaomi już go testuje

MIUI 12 to nakładka, która ciągle jest rozwijana. Xiaomi szykuje nowy multitasking. Podgląd będzie miał kafelki. Zobaczmy, jak to ma wyglądać w MIUI 12.

MIUI 12 to nakładka Xiaomi, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Chińczycy udostępnili ją dla ponad 50 różnych modeli. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest odświeżony multitasking. Aplikacje uruchomione na takim ekranie będą mogły mieć inny podgląd. Są to specjalne kafelki, które obecnie są testowane. Rzućmy sobie na to okiem.

Nowy podgląd uruchomionych na telefonie z MIUI 12 aplikacji widoczny jest poniżej. Widzimy, że multitasking może prezentować mniejsze kafelki. Czy taka zmiana jest na plus? Raczej tak, bo choć same miniaturki będą mniejsze, tak w ten sposób na ekranie zmieści się więcej elementów.

Nowy multitasking z MIUI 12 to także nowe animacje od Xiaomi

Tutaj warto dodać, że sam podgląd elementów to jedno. Przy okazji Xiaomi planuje dodać do MIUI 12 nowe animacje. Mają one być płynniejsze. Obecnie prowadzone są testy tego rozwiązania. Na razie nie wiadomo, kiedy firma planuje udostępnić uaktualnienie, które wprowadzi nowość. Domyślamy się tylko, że taka aktualizacja powinna być gotowa w ciągu najbliższych tygodni.

