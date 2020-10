EMUI 11 na razie nie bazuje na systemie Android 11. Nakładka Huawei została oparta na Androidzie 10 i też w takiej wersji została udostępniona w ramach beta testów. Tymczasem dowiadujemy się, że Chińczycy szykują swoje oprogramowanie, które bazuje na najnowszej platformie Google. W takiej postaci powinien otrzymać software Mate 40.

EMUI 11 bazujące na systemie Android 11 zostało dostrzeżone w postaci buildów oprogramowania dla modeli Mate 40. Poniżej zrzut ekranowy, który to potwierdza. Prezentuje on software przeznaczony dla europejskiej wersji Mate 40. To oznacza jednak jedno.

EMUI 11 oparte na systemie Android 11 nie tylko dla Huawei Mate 40

Jest w zasadzie pewnym, że skoro Huawei stworzyło własną nakładkę bazującą na systemie Android 11 dla serii Mate 40, to udostępnią ją z czasem także na starsze telefony. Takie EMUI 11 powinny otrzymać także inne telefony. Pamiętajmy, że lista smartfonów oczekujących na aktualizację jest naprawdę długa. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej wieści w tym temacie.

