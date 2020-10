Xiaomi Mi 10T Pro i Xiaomi Mi 10T, zgodnie z zapowiedziami, zadebiutowały w Polsce wraz wersją Lite. Nowe flagowce Chińczyków nie są drogie, jak telefony konkurencji. Rzućmy sobie okiem na te kwoty, a już wkrótce rusza przedsprzedaż. Będą dodawane cenne prezenty.

Polska cena Xiaomi Mi 10T Pro jest bardzo atrakcyjna

Model Pro 128 GB pamięci – 2499 złotych

Model Pro 256 GB pamięci – 2799 złotych

Model bez dopisku Pro z 6 GB RAM i 128 GB pamięci – 1999 złotych

Model bez dopisku Pro z 8 GB RAM i 128 GB pamięci – 2199 złotych

Chińczycy pod kątem cen zaskoczyli pozytywnie. Nowe modele marki są znacznie tańsze od wielu flagowych telefonów konkurencji. Polska przedsprzedaż rozpocznie się już 15 października. Jeśli zdecydujecie się na zakup smartfona do tego czasu, to możecie liczyć na ciekawe gratisy. Są to oczyszcza powietrza Mi Air Purifier 3H dla wersji Pro lub słuchawki Mi True Wireless Earphones 2, które będą dodawane do Mi 10T. Natomiast 16 października dobędzie się flash sale. Tutaj do słuchawek będzie dodawany Mi Smart Band 5. Dane techniczne telefonów znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10T Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

165,1 x 76,4 x 9,33

218 gramów

Xiaomi Mi 10T – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 13 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

165,1 x 76,4 x 9,33

216 gramów

Android 11 z MIUI 12

