Funtouch OS 11 to nowa nakładka Vivo oparta na systemie Android 11. Znamy już nowości z oprogramowania. Zobaczmy, co nowego wnosi Funtouch OS 11.

Funtouch OS 11 oparte na systemie Android 11 to nakładka Vivo dla smartfonów tego producenta, Informacje na jej temat dostrzeżono na jednej ze stron firmy. W ten sposób mamy okazję zobaczyć część nowości. Zobaczmy, co nowego wprowadza to oprogramowanie.

Android 11 z Funtouch OS 11 dla smartfonów Vivo – nowości

Vivo w nakładce Funtouch OS 11 skupił się na białych motywach przeplatanych kolorami czarnym i niebieskim. Aktualizacja wnosi udoskonalenia dla funkcji Always on Display. Pojawi się więcej opcji do wyboru i efektów, które będą mogli wybierać użytkownicy. Następnie mamy wspomnienia w albumach. Jest też nowy edytor SI dla filmów.

Wśród nowości z Funtouch OS 11 jest też aplikacja iManager. Odpowiada ona za informacje o telefonie, w tym jego wydajności. Można też skanować urządzenie pod kątem niebezpiecznych plików. Jest też funkcja S-Capture, która dodaje nowe opcje dla robienia zrzutów z ekranu. Na koniec mamy Ultra Game Mode, czyli specjalny tryb dla gier, który pozwala m.in. korzystać z picture-in-picture.

