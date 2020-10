Oppo Find X3 Pro zadebiutuje w 2021 roku. Smartfon może dostać mocno zakrzywiony ekran. Sugeruje to patent. Zobaczmy, co jeszcze ujrzymy w Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro to flagowiec chińskiej marki, którego powinniśmy zobaczyć w 2021 roku. Rąbka tajemnicy w kwestii planów związanych z tym modelem uchyla nam patent uzyskany przez producenta. Ten zakłada telefon z bardzo zakrzywionym na krawędziach ekranem. Ponadto miałby to być panel bez żadnych wcięć.

Poniżej widzicie wizualizację tego, jak może wyglądać Oppo Find X3 Pro. Bazuje ona na schematach, a jeszcze niżej jest zdjęcie. Widać, że pokrywa końcami niemal całą boczną ramkę po prawej i lewej stronie. Wygląda to naprawdę ciekawie, choć z funkcjonalnością takiego rozwiązania pewnie można dyskutować. Pod ekranem znalazłaby się także kamerka do selfie. Znamy to już z modelu ZTE Axon 20 5G.



Oppo Find X3 Pro z pewnie z premierą na wiosnę 2021 roku

Domyślamy się, że Oppo Find X3 Pro zadebiutuje w okolicy wiosny 2021 roku. Będzie to flagowy smartfon z procesorem Snapdragon 965 i innymi konkretnymi podzespołami. Specyfikacja techniczna tego telefonu na razie nie jest znana. Jest zbyt wcześnie na tego typu informacje.

