Samsung Galaxy F41 oficjalne. Cena, specyfikacja i dostępność

Samsung Galaxy F41 to nowy średniak Koreańczyków z serii F. Cena telefonu jest atrakcyjna. Zobaczmy, co oferuje smartfon Samsung Galaxy F41.

Samsung Galaxy F41, zgodnie z zapowiedziami, doczekał się oficjalnej premiery. Cena to 17 tys. rupii indyjskich (ok. 890 złotych) za wariant 64 GB. Model 128 GB kosztuje 100 rupii więcej. Początkowe ceny w ramach promocji w Indiach będą trochę niższe. Potem jednak zostaną podniesione do wymienionych kwot.

Samsung Galaxy F41 ma 6,4-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Exynos 9611 wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Jest też duża bateria o pojemności 6000 mAh z ładowaniem o mocy 15 W.

Ponadto Samsung Galaxy F41 ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę Live Focus 5 MP. Przedni aparat pozwoli robić 32-megapikselowe selfie. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy F41 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy F41 – dane techniczne

6,4-calowy ekran sAMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Exynos 9611

6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z One UI 2

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło