Realme 7 Pro i Realme 7 debiutują w Polsce. Ceny w kraju będą zaczynać się od 799 złotych. Zobaczmy sobie, co nowe smartfony mają do zaoferowania.

Realme 7 Pro i Realme 7 doczekały się debiutu w Polsce. Znamy już polskie ceny. Tańszy model będzie dostępny od 21 października od 799 złotych. Za wariant Pro zapłacimy 1299 złotych. Dotyczy to smartfona z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. W tym przypadku urządzenie będzie można kupić od 13 października.

Realme 7 Pro to ciekawy smartfon z ekranem AMOLED i procesorem Snapdragon 720G. Z tyłu obudowy znajduje się poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Jest też obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP. Jedna do zdjęć makro, a druga to czujnik głębi. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości 32 MP. Warto też wspomnieć o baterii 4500 mAh z obsługą ładowarki o mocy 65 W.

Realme 7 bez dopisku Pro to tańsze urządzenie z 6,5-calowym ekranem IPS. Tu pod obudową jest procesor MediaTek Helio P95. Jest za to pojemniejsza bateria 5000 mAh. Dane techniczne obu smartfonów znajdziecie poniżej.

Realme 7 Pro – dane techniczne

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

Realme 7 – dane techniczne

6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Mediatek Helio G95

4, 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

