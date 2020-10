MIUI 12 beta to poglądowa nakładka Xiaomi, do której to najpierw trafiają nowe funkcje. Jeszcze zanim zostaną wprowadzone do finalnej wersji oprogramowania. Kolejną z nich jest rysowanie, które trafia do aplikacji Notatki. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda. Choć trzeba mieć na uwadze, że mamy zrzuty ekranowe tylko z chińskiej edycji software.

Rysowanie w aplikacji Notatki z MIUI 12 beta pozwala na odręczne nanoszenie szkiców, które zamieniane są na cyfrową postać. Co ciekawe, może to robić z użyciem rysika. Poniżej możecie zobaczyć trochę zrzutów ekranowych z chińskiej nakładki Xiaomi, które przedstawiają nowość. W ColorOS firmy Oppo czy Flyme OS Meizu takie opcje były dostępne już wcześniej.

Rysowanie w aplikacji Notatki z MIUI 12 beta Xiaomi z czasem doda do finalnej nakładki

Na razie taka nowość dostępna jest tylko w chińskiej wersji MIUI 12 beta. Tu pewnie pozostanie przez jakiś czas, ale potem Xiaomi skieruje taką funkcję także do finalnej wersji oprogramowania. Nie wiadomo, kiedy to jednak może nastąpić. Na razie trzeba czekać.

