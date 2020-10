Galaxy S30 Ultra to flagowiec marki Samsung na 2021 rok. Plotki mówią, że otrzyma wsparcie dla S Pen. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o Samsung Galaxy S30 Ultra.

Samsung Galaxy S30 Ultra to smartfon, który powinniśmy zobaczyć w lutym 2021 roku. Urządzenie było już obiektem wielu przecieków. Teraz koreańskie media raportują, że producent planuje dodać w serii S wsparcie dla piórka S Pen. To element, który do tej pory kojarzyliśmy tylko z telefonami z linii Note.



To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się plotki, że obsługa S Pen miałaby zostać rozszerzona o serię S. Jeśli tak się stanie, to Samsung Galaxy S30 Ultra byłby pierwszym z obsługą tego akcesorium. Wiemy też, że ewentualnie jedynym. W Plusie czy najtańszym telefonie to rozwiązanie nie zostanie dodane. Trudno też powiedzieć, w jakim stopniu te informacje są trafne.

Samsung Galaxy S30 Ultra z S Pen i wielkim ekranem

Wiemy, że Samsung Galaxy S30 Ultra ma być dużym telefonem. Większym od serii Note. Plotki mówią o tym, że firma ma trzy różne prototypy tego modelu. Jeden z nich ma blisko 7,1-calowy wyświetlacz. Tutaj praca z piórkiem S Pen byłaby naprawdę miłym udogodnieniem. Nie wiadomo jednak, jakie zapadną decyzję.

Samsung wyłoni finalną wersję Galaxy S30 Ultra i pozostałych modeli w przyszłym miesiącu. W listopadzie projekty sprzętowe wszystkich smartfonów powinny zostać zamknięte. Zimą rozpocznie się masowa produkcja. Debiut powinien odbyć się w okolicy lutego.

