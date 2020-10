Vivo X50 Pro Plus to smartfon, który ma ciekawy aparat. Jest jego ocena w DxOMark Mobile. Jest całkiem dobra. Zobaczmy, jak radzi sobie Vivo X50 Pro Plus.

Vivo X50 Pro Plus to smartfon, który debiutował jakiś czas temu. Urządzenie doczekało się oceny kamery w benchmarku DxOMark Mobile. Okazuje się, że aparat ma naprawdę dobry. Uzyskana ocena to aż 127 punktów, co pozwoliło telefonowi znaleźć się na podium. Tuż za Xiaomi Mi 10 Ultra i Huawei P40 Pro.

Aparat z Vivo X50 Pro Plus za fotografowanie w DxOMark Mobile zdobył 139 punktów. Kręcenie wideo oceniono na 104 punkty. Twórcy docenili bliski ideału autofocus. Następnie mamy konkretny zoom, ekspozycję czy bardzo dobre odwzorowanie kolorów w dowolnych warunkach. Najgorzej wypadły możliwości z zakresu szerokiego kąta.

Vivo X50 Pro Plus to ciekawy smartfon. Marka zmierza do naszego kraju i jest to model, który może pojawić się w sprzedaży na polskim rynku. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać. Dokładną recenzję aparatu z DxOMark Mobile znajdziecie w linku źródłowym. Dane techniczne Vivo X50 Pro Plus znajdziecie poniżej.

Vivo X50 Pro Plus – dane techniczne

6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 32 + 13 + 13 MP

bateria o pojemności 4350 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

158,5 x 73 x 8,8 mm

192,2 g

Android 10

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło