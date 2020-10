Motorola Razr 5G to składany smartfon, który w końcu doczekał się polskiej premiery. Cena to 6499 złotych. Telefon można już kupić. Oferują go operatorzy Plus i T-Mobile oraz wybrani partnerzy sklepowi producenta na terenie kraju. Sprzęt dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych obudowy.

Motorola Razr 5G doczekała się wielu usprawnień względem poprzednika. To nie tylko modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Następnie mamy lepszy procesor Snapdragon 765G oraz usprawnienia obejmujące oba wyświetlacze. Jest też aparat fotograficzny z sensorem 48 MP.

Cena modelu Motorola Razr 5G nie jest niska, ale z drugiej strony jest to składany smartfon, a te na razie nie są jeszcze tanie. Takich urządzeń będzie przybywać. Z czasem ich ceny powinny być coraz niższe. Dane techniczne telefonu Motorola Razr 5G znajdziecie poniżej.

Motorola Razr 5G – dane techniczne

składany ekran pOLED o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 8 76 x 2142 pikseli

2,7-calowy ekran gOLED o rozdzielczości 800 x 600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 48 MP f/1.7 z OIS

bateria o pojemności nominalnej 2800 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM (e-SIM + nano SIM)

złącze USB C

192 gramy

Android 10

źródło: komunikat prasowy