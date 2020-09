Vivo X50e 5G to nowy średniak firmy. Urządzenie doczekało się premiery i ma ciekawie zaprojektowany aparat. Zobaczmy, co oferuje Vivo X50e 5G.

Vivo X50e 5G to smartfon, który zadebiutował na Tajwanie. Cena to 13990 tamtejszych dolarów, co daje nam równowartość 1865 złotych. Urządzenie można kupić w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Rzućmy sobie okiem na specyfikację.

Vivo X50e 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 765G wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Wyświetlacza to 6,44-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+, pod którym umieszczono czytnik linii papilarnych. Bateria ma pojemność 4350 mAh i wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W.

Ponadto Vivo X50e 5G ma ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Znajdziemy tu też teleobiektyw z matrycą 13 MP, obiektyw szerokokątny z sensorem 8 MP i kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przednia kamera pozwala robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Dane techniczne Vivo X50e 5G znajdziecie poniżej.

Vivo X50e 5G – dane techniczne

6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 48 MP f/1.79 + 13 MP f/2.46 + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4

bateria o pojemności 4350 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

złącze USB C

czytnik linii papilarnych pod ekranem

Android 10

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło