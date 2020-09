Xiaomi Mi 10T Pro 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się dziś. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać wydarzenie, to będzie dostępny live stream z transmisją na żywo. Na temat Xiaomi Mi 10T Pro 5G wiemy już prawie wszystko.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się dziś i będzie dostępny live stream do obejrzenia na żywo. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać to wydarzenie, to lin do transmisji znajdziecie poniżej. Start o godzinie 14:00. Co już wiemy o nowym flagowcu?

Plotki mówią, że cena Xiaomi Mi 10T Pro 5G będzie naprawdę atrakcyjna. Oczywiście w porównaniu z droższymi telefonami konkurencji. Trzeba mieć jednak na uwadze, że będzie to taki niepełny flagowiec. Nie otrzyma ekranu OLED, ale całkiem dobry panel LCD. Zabraknie też najnowszego procesora Snapdragon 865 Plus.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G trafi także do Polski. Urządzenie otrzyma główny aparat fotograficzny z sensorem 108 MP. Będzie też duża bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 33 W. Znane dane techniczne smartfona Xiaomi Mi 10T Pro 5G znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

165,1 x 76,4 x 9,33

218 gramów

Android 11 z MIUI 12

