Realme 7 Pro i Realme 7 wkrótce zadebiutują w Europie. Poznajemy przybliżone ceny w euro. Te są atrakcyjne. Wygląda na to, że może to być hit sprzedażowy.

Realme 7 Pro i Realme 7 zmierzają do Europy. Smartfony miały premierę na początku tego miesiąca. Wkrótce będzie je można kupić także w Polsce. Tymczasem poznajemy przybliżone kwoty. Cena podstawowego modelu z 64 GB miejsca ma wynieść pomiędzy 200 a 230 euro (ok. 910-1040 zł). Za wersję 128 GB trzeba będzie zapłacić około 40 euro więcej. Cena modelu Pro to około 290-320 euro (ok. 1320-1450 zł). Telefony dostaną NFC.

Realme 7 Pro to średniak, który wyróżnia się przede wszystkim bardzo szybkim ładowaniem baterii o mocy 65 W. Telefon ma także 6,4-calowy ekran AMOLED i procesor Snapdragon 720G wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Jest także poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Dane techniczne smartfonów znajdziecie poniżej.

Realme 7 Pro – dane techniczne

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

Realme 7 – dane techniczne

6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Mediatek Helio G95

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło