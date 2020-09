Redmi Note 10 5G to smartfon, który w plotkach pojawia się już od dłuższego czasu. Xiaomi ma wprowadzić to urządzenie do oferty jesienią. Najnowsze plotki w tym temacie mówią, że nastąpi to w przyszłym miesiącu. Tymczasem sprzęt jest już certyfikowany i pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna.

Xiaomi w Redmi Note 10 5G ma umieścić nowy procesor Qualcomma dla średniaków. To Snapdragon 750G. W przypadku modelu z dopiskiem Pro w nazwie może to być MediaTek Dimensity 820. Urzędy nadające certyfikaty ujawniają nam również, że pod obudową pojawi się bateria o pojemności 4820 mAh. Kompletna specyfikacja nie jest jednak znana.

Premiera Redmi Note 10 5G już blisko

Debiut smartfona Redmi Note 10 5G jest już nieodległy. Tak więc wkrótce zapewne poznamy więcej szczegółów. Pewne plotki sugerują, że może to być nieco zmodyfikowany model Xiaomi Mi 10T Lite, który ma trafić do Europy. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie.

