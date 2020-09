Galaxy S30 Plus 5G pojawił się w bazie benchmarku Geekbench. Smartfon miał układ Exynos 2100. Zobaczmy, jak testowany Galaxy S30 Plus wypadł w teście.

Samsung Galaxy S30 Plus 5G to jeden z trzech telefonów, które szykują Koreańczycy. Smartfon ukrywa się pod nazwą kodową SM-G996B i wiemy, że producent rozpoczął już prace nad firmware. Literka B wskazuje nam właśnie na model mający modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Sprzęt pojawił się w bazie benchmarku Geekbench i dowiadujemy się, że ma procesor Exynos 2100. Co jeszcze wiadomo?

Testowany w Geekbench Samsung Galaxy S30 Plus 5G z SoC Exynos 2100 miał także 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Następnie mamy system Android 11. Oczywiście, najpewniej z autorską nakładką producenta, czyli One UI 3.0. Uzyskany wynik widzicie poniżej.

Samsung Galaxy S30 Plus 5G z układem Exynos 2100 w Geekbench nie porywa

W teście jednego rdzenia widać, że Exynos 2100 z modelu Samsung Galaxy S30 Plus rzeczywiście wypada lepiej o Note’a 20 Ultra ze Snapdragonem 865+. Jednak już w teście Multi-Core ilość zdobytych punktów jest w zasadzie prawie identyczna. Pamiętajmy jednak, że to wczesny prototyp i wydajność może ulec zmianie.

Geekbench ujawnia nam też, że Exynos 2100 ze smartfona Samsung Galaxy S30 Plus 5G ma 8 rdzeni. 4 do mniej wymagających obliczeń i 4 do bardziej złożonych. Z tych ostatnich 1 jest dużym, najwydajniejszym rdzeniem. Znajdziemy tu też GPU Mali-G78.

