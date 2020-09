Oppo Reno 4 SE to nowy średniak. Smartfon zadebiutował w Państwie Środka, gdzie jego sprzedaż rusza za kilka dni. Rzućmy sobie okiem na ceny Oppo Reno 4 SE.

Oppo Reno 4 SE po licznych przeciekach doczekał się premiery w Chinach. Cena smartfona to 2499 juanów (ok. 1390 złotych) za model 128 GB. Wariant mający 256 GB miejsca kosztuje 2799 juanów (ok. 1555 złotych). Telefon będzie można kupić od 25 września. Na razie brak informacji o dostępności poza Państwem Środka.

Oppo Reno 4 SE ma 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i procesor MediaTek Dimensity 720. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono wspomniane 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4300 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W.

Na wyposażeniu Oppo Reno 4 SE jest także potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Jest też obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z ColorOS. Dane techniczne Oppo Reno 4 SE znajdziecie poniżej.

Oppo Reno 4 SE – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 720

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe

czytnik linii papilarnych

Android 10 z ColorOS

źródło