Xiaomi Mi 10T Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Sprzęt jest certyfikowany w BIS i FCC. To znaczy, że debiut Xiaomi Mi 10T Pro jest nieodległy.

Xiaomi Mi 10T Pro to smartfon, który jest bardzo blisko. Ostatnio wyciekła jego specyfikacja. Wcześniej mogliśmy zobaczyć na zdjęciach. Potem w sieci pojawiły się także rendery. Tymczasem nowy flagowiec został dostrzeżony na stronach BIS i FCC. To przybliża go do rynkowego debiutu.

Xiaomi Mi 10T Pro otrzymał już certyfikaty od BIS i FCC. Pierwszy urząd zwiastuje nam, że smartfon zadebiutuje w ofercie na terenie Indii. Debiut musi być naprawdę nieodległy, a sam telefon był już obiektem wielu przecieków. Choć trzeba mieć na uwadze, że nie będzie to taki pełny flagowiec.

Dziś już wiemy, że Xiaomi Mi 10T Pro nie otrzyma ekranu OLED, a panel IPS. Jednak z wysokim odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Zabraknie też najnowszego Snapdragon 865 Plus. Nie ma też co chyba liczyć na warianty z dużą pamięcią RAM. Znane dane techniczne modelu Xiaomi Mi 10T Pro znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

