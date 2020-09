OnePlus 8T Pro doczekał się nowego przecieku. W sieci pojawiły się zdjęcia i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co OnePlus 8T Pro ma zaoferować.

OnePlus 8T Pro to flagowiec, którego spodziewamy się jesienią. Pewne plotki mówiły o tym, że taki smartfon nie miałby być w planach. Jednak na stronie producenta doszukano się dowodów na jego istnienie. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia i na nich pojawia się także częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem.

OnePlus 8T Pro ma ekran bez żadnych wcięć. To panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Czyżby więc miała pojawić się wysuwana kamerka? Inną opcję jest jej schowanie pod ekranem lub obracany aparat. Widzimy też informacje o procesorze Snapdragon 865+, 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane.

Aparat dla modelu OnePlus 8T Pro miałby według wcześniejszych przecieków dostać główny sensor 64 MP. Tymczasem tutaj mowa o dwóch 48 MP połączonych z kamerkami 16 i 5 MP. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Do premiery jest jeszcze trochę czasu. Znane dane techniczne smartfona OnePlus 8T Pro, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

OnePlus 8T Pro – dane techniczne

6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 + 48 + 16 + 5 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

