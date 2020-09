Mi 10T Pro 5G i Xiaomi Mi 10T są już blisko. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna obu smartfonów. Zobaczmy, na co tym razem zdecydowało się Xiaomi.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G i Xiaomi Mi 10T to dwa flagowce Chińczyków, które były obiektem różnych przecieków. Oglądaliśmy je na zdjęciach. Potem wyciekły także rendery prasowe. Jednak specyfikacja techniczna pozostawała tajemnicą. Znaliśmy tylko część szczegółów, a teraz pojawiło się ich więcej.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G otrzyma 6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz. Niestety, nie będzie to panel OLED. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 865 bez dopisku Plus z 8 GB pamięci RAM. W tańszym modelu będzie jej 6 GB. To by więc tłumaczyło dosyć atrakcyjne ceny telefonów, które wcześniej pojawiły się w sieci.

Ponadto Xiaomi Mi 10T Pro 5G ma aparat z głównym sensorem 108 MP (64 MP w tańszym modelu). Będzie on wspomagany przez obiektyw szerokokątny z matrycą 20 MP i teleobiektyw z sensorem 8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli. Znane dane techniczne smartfonów Xiaomi Mi 10T znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

Xiaomi Mi 10T – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 20 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło