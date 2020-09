Google Pixel 5s to smartfon, który mogliśmy ostatnio zobaczyć na fotkach. To samo źródło opublikowało nowe zdjęcia telefonu. Tak, w oprogramowaniu rzeczywiście pojawia się właśnie taka nazwa telefonu. Jest też częściowa specyfikacja techniczna tego modelu. Rzućmy sobie na to okiem.

Google Pixel 5s widoczny jest poniżej. Smartfon ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, które umieszczono w lewym górnym narożniku. Następnie mamy 128 GB wbudowanego miejsca na dane. Wiemy, że sercem telefonu będzie procesor Qualcomm Snapdragon 765 wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Przednia kamerka do selfie ma sensor 8 MP.

Premiera Google Pixel 5s coraz bliżej

Wiemy, że Google Pixel 5s ma zadebiutować jesienią tego roku. Cena ma być atrakcyjna, ale pamiętajmy, że nie będzie to smartfon z topowym Snapdragonem dla flagowców, a układem dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Takie zapadły decyzje, co ma na celu redukcję kosztów produkcji. Jednak dzięki temu będzie można liczyć na niższą cenę.

Google Pixel 5s dostanie także potrójny aparat fotograficzny. Specyfikacja kamery na razie jednak pozostaje tajemnicą. To szczegóły, które pewnie i tak poznamy jeszcze przed premierą. Na więcej informacji trzeba będzie na razie poczekać. Jednak debiut zbliża się wielkimi krokami.



źródło