Galaxy S30 i Galaxy Note 30 to flagowce, które Samsung pokaże w 2021 roku. Tak naprawdę firma może ich nie traktować w tej roli, a kolejne z serii Z.

Samsung Galaxy S30 i Galaxy Note 30 to smartfony, które zobaczymy w 2021 roku. W zasadzie powinny to być kolejne flagowce z obu serii. Jednak Koreańczycy mogą zmienić podejście w tej kwestii. Przyszłość może malować się inaczej i rąbka tajemnicy uchyla nam leaker Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu firmy.

Leaker zauważa, że już teraz nie pojawiają się droższe modele z serii A, a jedynie takie średniopółkowe. Może to wynikać z tego, że uzupełniają ją modele z linii S20 i ostatnie notatniki. To droższe smartfony, ale w przypadku telefonów Galaxy S30 i Note 30 ma być tak, że nie będą to już pełne flagowce. Ich rolę ma przejąć inna linia telefonów.

Samsung Galaxy S30 i Galaxy Note 30 to niepełne flagowce i zastąpi je seria Z

Samsung Galaxy S30 i Galaxy Note 30 mają być takimi niepełnymi flagowcami. Topową ofertę producenta ma wypełnić seria Z. To właśnie w składanych smartfonach Koreańczycy upatrują przyszłości, co zresztą widać. Z Fold 2 nawet doczekał się w tym roku osobnej konferencji, na której zaprezentowano możliwości tego urządzenia. Wygląda na to, że od 2021 roku klienci będą mogli liczyć na najwięcej właśnie w przypadku tej serii.

Samsung Galaxy S30 ma zadebiutować w lutym. Natomiast modeli Galaxy Note 30 spodziewajmy się dopiero latem. Wiemy też, że firma pracuje nad co najmniej trzema nowymi smartfonami ze składanymi ekranami. Wśród nich jest model Z Fold 3.

