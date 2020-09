Magic UI 4.0 beta to EMUI 11 zapowiedziane na HDC, ale pod zmienioną nazwą. Nowa nakładka Huawei zostanie udostępniona do testów najpierw użytkownikom smartfonów Honor V30 i Honor 30. Potem oczywiście trafi także na inne urządzenia. Znamy już nowości, które wprowadza to uaktualnienie.

Magic UI 4.0 beta dla modeli Honor V30 i 30 wnosi te same nowości, co EMUI 11

Magic UI 4.0 i EMUI 11 w rzeczywistości są jedną i tą samą nakładką. Po prostu część modeli marki Honor ma oprogramowanie pod zmienioną nazwą. Tak więc spodziewajmy się zmian w interfejsie użytkownika, które obejmują nowe, płynniejsze animacje czy przeprojektowany Allways on Display. Następnie mamy inteligentne wiele okiem. Aktualizacja wprowadzi też nowości związane z ochroną prywatności czy lepszą współpracę w całym ekosystemie.

Pamiętajmy te, że Magic UI 4.0, jak i zresztą EMUI 11, bazuje na systemie Android 10, a nie najnowszym Androidzie 11. Wynika to z faktu, że Huawei nie ma dostępu do platformy z usługami Google. Dlatego korzysta z ogólnodostępnego AOSP. Stąd musiał zdecydować się na taką, a nie inną wersję.

