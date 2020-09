EMUI 11 beta to nowa nakładka Huawei dla smartfonów, która to jednak nie bazuje na systemie Android 11. Chińczycy oparli ją na Androidzie 10, co wyjaśnię za chwilę. Już dziś firma planuje uruchomić testy. W trakcie HDC 2020 zapowiedziano, że EMUI 11 beta wkrótce będzie dostępne w ramach programu pilotażowego.

EMUI 11 beta to poglądowa wersja oprogramowania na smartfony Huawei, którą zgodnie z zapowiedziami zaprezentowano na HDC 2020. Co ciekawe, nowa nakładka nie bazuje na systemie Android 11. Producent ciągle opiera się na dostępności AOSP poprzedniej wersji platformy Google. Niedługo rozpoczną się testy w ramach programu pilotażowego.

EMUI 11 beta wprowadza odświeżony Allways on Display. Następnie mamy nowy interfejs w aplikacji Galerii i uproszczony przełącznik dla źródła dźwięku. Przeprojektowano również obsługę wielu okien i polepszono funkcje z zakresu ochrony prywatności. Trzeba też wspomnieć o lepszej integracji z tabletami i komputerami Huawei.

EMUI 11 beta bez systemu Android 11, bo Huawei nie ma dostępu

Huawei nie ma dostępu do systemu Android 11 z usługami Google. Dlatego musi bazować na AOSP, na którym to EMUI 11 beta się opiera. Dlatego można to nazwać sobie Androidem 10+, bo Chińczycy zdołali przeportować część nowości z najnowszej platformy giganta z Mountain View.

EMUI 11 beta najpierw będą mogli wypróbować właściciele smartfonów Huawei P40 i Mate 30. Potem także użytkownicy innych modeli. Nie jest też do końca jasne, jak ma to wyglądać w przypadku tych telefonów, które mają jeszcze dostęp do usług Google. O tym przekonamy się z czasem.

