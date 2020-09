POCO M2 oficjalnie. Cena, dostępność i specyfikacja techniczna

POCO M2 to nowy średniak Xiaomi, który na pierwszy rzut oka wygląda jak model Redmi Note 8 Pro. Telefon ma ekran z wycięciem w postaci łezki oraz podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny. Specyfikacja techniczna jest inna. Ponadto niska cena POCO M2 sprawi, że smartfon powinien dobrze się sprzedawać.

POCO M2 pojawił się w przeciekach i jego premiera odbywa się tuż po debiucie modelu X3 NFC. Cena w Indiach to 10999 rupii indyjskich (ok. 560 zł) za model z 64 GB miejsca. Wariant mający 128 GB pamięci ma kosztować 12499 rupii (ok. 640 zł). Sprzedaż rozpocznie się 15 września.

POCO M2 na pierwszy rzut oka wygląda jak Redmi Note 8 Pro. Ma 6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i procesor MediaTek Helio G80. SoC wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowarki 18 W.

Ponadto POCO M2 ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Będzie on wspomagany przez obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP, kamerkę do zdjęć makro 5 MP i czujnik głębi 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić 8-megapikselowe selfie. Dane techniczne modelu POCO M2 znajdziecie poniżej.

POCO M2 – dane techniczne

6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z MIUI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do mobilnego Chrome

źródło