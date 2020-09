EMUI 11 to nakładka, którą Huawei planuje pokazać już za dwa dni. Nastąpi to w trakcie konferencji HDC 2020. Do tej pory poznaliśmy już część z planowanych nowości. Teraz firma udostępniła na łamach Weibo teaser, który ujawnia nam kolejną z nich. Rzućmy sobie na to okiem.

Teaser udostępniony przez Huawei widoczny jest poniżej. Widzimy, że wśród nowości z EMUI 11 pojawi się bezproblemowa integracja pomiędzy urządzeniami z różnych kategorii produktów. Firma już od dłuższego czasu pracuje nad poprawą integracji własnego ekosystemu i wraz z nową nakładką powinniśmy spodziewać się dalszych kroków na drodze do osiągnięcia tego celu. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać.

Aktualizacja EMUI 11 wniesie więcej nowości i Huawei ujawni je na HDC 2020

HDC 2020 rozpoczyna się już 10 września i jest to specjalna konferencja Huawei dla deweloperów oprogramowania. To właśnie tam poznamy nowe funkcje, które wprowadzi nakładka EMUI 11. Tych zapewne będzie całkiem sporo. Wiemy, że trafi ona w postaci aktualizacji na około 40 różnych urządzeń.

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło: Weibo