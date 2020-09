Samsung Galaxy S20 FE bez tajemnic. Są redery i specyfikacja

Samsung Galaxy S20 FE to smartfon, który zadebiutuje tej jesieni. Do sieci wyciekły rendery prasowe modelu. Jest też częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co to urządzenie, ma do zaoferowania. Dziś już wiemy, że Samsung pozwoli nabyć telefon Galaxy S20 FE w wersjach z różnymi procesorami i modemami.