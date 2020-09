POCO X3 NFC to nowy średniak submarki Xiaomi, który to obrazu debiutuje w Polsce. To smartfon z niższej półki cenowej, a ma ekran zdolny do wyświetlania obrazu w 120 Hz i poczwórny aparat fotograficzny. Ponadto otrzymał procesor Snapdragon 732G. Polska cena modelu POCO X3 NFC jest naprawdę atrakcyjna.