One UI 3.0 beta to poglądowa wersja oprogramowania dla smartfonów marki Samsung. Wygląda na to, że program pilotażowy jest blisko. Świadczy o tym Galaxy Wearable, czyli aplikacja, która dostała wsparcie dla systemu Android 11. Tak więc Samsung już szykuje się do startu bety One UI 3.0 na Galaxy S20.

One UI 3.0 beta to poglądowa wersja nowego oprogramowania Samsunga bazującego na systemie Android 11. Koreańczycy już wcześniej zaprosili do testów deweloperów aplikacji. Wkrótce ruszy publiczny program pilotażowy. Wygląda na to, że jego start musi być blisko. Zdaje się to potwierdzać aktualizacja dla Galaxy Wearable.

Aplikacja Galaxy Wearable dostała aktualizację, która wprowadza zgodność z R OS. To nic innego, jak inna nazwa systemu Android 11, choć Google z tego typu oznaczeń już zrezygnowało. To oznacza, że Samsung szykuje już własne aplikacje pod kątem zgodności z nakładką One UI 3.0 beta. Jej dostępność musi być nieodległa.

One UI 3.0 beta najpierw dla Galaxy S20

Domyślamy się, że Samsung najpierw udostępni One UI 3.0 beta na smartfony Galaxy S20, a potem także Note 20. Później udział w programie pilotażowym pewnie zostanie rozszerzony na modele S10 i Note 10. Na szczegóły w tej kwestii trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.

One UI 3.0 to duża aktualizacja oprogramowania, która trafi na nowsze smartfony marki Samsung. Nakładka będzie oparta na systemie Android 11 i wprowadzi z pewnością liczne nowości. Nowa nakładka trafi na sporo modeli. Jej finalnej wersji nie spodziewamy się wcześniej niż pod koniec 2020 roku.

